Galvão Bueno - Reprodução de TV

Publicado 06/09/2021 16:02 | Atualizado 06/09/2021 16:14

Rio - Narrador principal da Rede Globo, Galvão Bueno utilizou suas redes sociais para abordar de forma mais completa a sua opinião sobre o suspensão da partida entre Brasil e Argentina. O narrador deixou claro que sua revolta foi em relação a falsificação dos documentos e dos jogadores argentinos e saiu em defesa da Anvisa.

Bem, amigos, mais algumas explicações sobre Brasil x Argentina, principalmente para quem não entendeu o que eu quis dizer com a expressão “vergonha”!! pic.twitter.com/SzsiThntzO — Galvão Bueno (@galvaobueno) September 6, 2021

"Quero deixar claro que quando afirmei que o que aconteceu foi uma vergonha, me referi as falsificações envolvendo os argentinos e as mentiras dos argentinos. Quero deixar claro que aprovo totalmente tudo que foi feito pela Anvisa, estão de parabéns", afirmou.

Além disso, o narrador também criticou sem especificar aqueles que contribuíram para que a partida começasse. O duelo em São Paulo acabou durando poucos minutos até ser interrompido por agentes da Anvisa e da Polícia Federal.



"Quero também deixar minha manifestação crítica em relação a aqueles que tentaram dar um jeitinho para que a partida fosse realizada, mesmo sem as condições sanitárias estarem perfeitas", disse.