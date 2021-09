Rogério Ceni - Alexandre Vidal / Flamengo

Rogério CeniAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 06/09/2021 20:00

Rio - O Santos demitiu Fernando Diniz após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Em busca de um novo técnico, o Peixe avalia a possibilidade de contratar Rogério Ceni, ex-Flamengo, para a função. As informações são do portal "globoesporte.com".

Além de Rogério Ceni, outro nome ventilado pelo Peixe seria Fábio Carille. Campeão brasileiro pelo Corinthians em 2017, o técnico deixou recentemente o Al-Ittihad Jeddah, da Arábia Saudita. Segundo o portal, o comandante veria com bons olhos um acerto com o Santos.



Ídolo do São Paulo como jogador, Ceni iniciou seu trabalho como técnico no Tricolor Paulista. Além do clube do Morumbi, o ex-goleiro também trabalhou no Cruzeiro, no Fortaleza e no Flamengo.