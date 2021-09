Partida entre Brasil e Argentina foi suspensa - AFP

Publicado 08/09/2021 00:00

Que destino terá o Super Clássico das Américas, interrompido por abandono de campo dos argentinos fato que o árbitro batizou de "invasão de campo".? De fato, os agentes federais invadiram o campo para retirar os jogadores ilegais mas saíram e bastaria a substituição dos legais que os argentinos tinham consciência de que não poderiam sequer estar no local e o jogo teria sequência. E agora? imagino que a FIFA tente acordo para uma decisão política e acatada pelas partes para evitar recursos. Um sintoma de que e sse Brasil x Argentina poderá até não acontecer é o parecer da Fifa sugerindo que Tite não escale o zagueiro Marquinhos no jogo de amanhã com o Peru. Se houvesse a certeza da remarcação de Brasil x Argentina a suspensão estaria atrelada ao jogo. Mandar cumprir amanhã sinaliza que o jogo não acontecerá e mais adiante, com ambos classificados, será eleito um culpado com perda de pontos, salvando o calendário.