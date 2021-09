Publicado 08/09/2021 00:00

CBF convocou os clubes para debater a volta do público aos estádios. A opinião da maioria é de que só libere se for geral e com a certeza de que permaneça até o fim da competição.

No caminho oposto, a entidade vetou publico nos jogos Brasil x Argentina e Brasil x Peru de amanhã em Recife.

Sem mercado na Europa, David Luiz vira Flamengo desde garotinho.