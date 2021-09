Terceira camisa do Barcelona que será usada apenas na Liga dos Campeões de 2021/22 - Divulgação/Barcelona

Publicado 09/09/2021 15:17

Em reconstrução desde a saída de Messi, que foi para o PSG, o Barcelona terá um uniforme exclusivo para os jogos da Liga dos Campeões desta temporada. O clube apresentou nesta quinta-feira o seu terceiro uniforme, azul com duas listras vermelhas.

De acordo com o clube catalão, o uniforme é inspirado na cidade de Barcelona e contou com o trabalho artístico de jovens talentos para a reinterpretação das listras, com o objetivo de representar a ligação entre clube e cidade. A estreia está prevista para o dia 14 de setembro, contra o Bayern de Munique.



Também nesta quinta-feira, o Barcelona apresentou o centroavante Luuk de Jong. Contratado por empréstimo junto ao Sevilla, o holandês de 31 anos vestirá a camisa 17.