Publicado 22/09/2021 11:37

Na última terça-feira, Pelé postou mais um vídeo que animou os fãs. O Rei do Futebol aparece fazendo exercício numa bicicleta ergométrica no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde se recupera de cirurgia para a retirada de um tumor no cólon. E mostrou bom humor.

"Amigos, envio esse vídeo que a minha esposa fez hoje, para dividir com vocês a minha alegria. Estou cercado de carinho e de incentivos para me sentir um pouco melhor todos os dias. Pedalando desse jeito, em breve eu volto pra Santos, não acham?", escreveu.

Pelé e sua família têm usado as redes sociais para divulgar como está a recuperação após a cirurgia. No dia anterior, a filha Kely Nascimento postou um registro do momento em que o Rei do Futebol olhava para a Rainha Marta em ação na TV, em amistoso do Brasil contra a Argentina pelo futebol feminino. No sábado, por exemplo, ela mostrou o pai fazendo fisioterapia e dizendo que foram "dois passos a frente".



O perfil oficial de Pelé também tem publicado fotos do Rei no hospital, com mensagens para os fãs. No domingo, ele apareceu numa cadeira de rodas e com os punhos cerrados, como se estivesse comemorando. O texto dizia: "... Estou dando socos no ar em comemoração a cada dia melhor. O bom humor é o melhor remédio e isso eu tenho de sobra".



As publicações recentes são um alívio, ainda mais porque Pelé, internado desde o dia 31 de agosto, passou por uma cirurgia para retirar um tumor no cólon, em 6 de setembro. Desde então, vem se recuperando e chegou a ir para o quarto, mas na última quinta-feira retornou à UTI devido a um refluxo. Agora, o Rei está em unidade de terapia semi-intensiva.