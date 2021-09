Publicado 23/09/2021 00:00

Se a fase do Botafogo já é boa, pode ficar ainda melhor nas próximas semanas. Isso pelo fato de o time carioca ter boas chances de sacramentar o seu acesso jogando dentro de seus domínios. Com 44 pontos, caso vença os sete jogos que lhe restam no estádio Nilton Santos, muito provavelmente, o Botafogo estará na próxima edição da Série A do Brasileirão.