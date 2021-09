Publicado 23/09/2021 00:00

Depois do Japão desistir de sediar o Mundial de Clubes de 2021, o Rio de Janeiro se tornou uma alternativa para receber os jogos entre sul-americanos e europeus. No entanto, a cidade maravilhosa foi descartada pela FIFA. A ideia de receber o Mundial partiu das autoridades do Rio de Janeiro e seria uma ótima alternativa, até mesmo pela possibilidade de o Flamengo fazer parte da maior competição de clubes do mundo.