Fluminense goleou o Flamengo por 4 a 1 - Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 22/09/2021 16:53

Rio - Fluminense e Flamengo fizeram nesta quarta-feira o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca Sub-20. Nas Laranjeiras, o Tricolor saiu na frente e venceu por 4 a 1. Os gols tricolores foram marcados por John Kennedy (três) e Yago. Lazaro descontou para os donos da casa.

Lazaro abriu o placar para o Flamengo. Porém, a reação do Fluminense veio logo e John Kennedy, que entrou em campo na última segunda-feira contra o Cuiabá, pelos profissionais, no Brasileiro, marcou duas vezes e colocou o Tricolor na frente. Logo depois, Yago, que é filho do ex-jogador do Flamengo e do Botafogo, Iranildo, fez o terceiro do clube das Laranjeiras.

No segundo tempo, John Kennedy ainda apareceu novamente para fazer mais um e dar números finais ao confronto. As duas equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 29 (quarta-feira) pela segunda partida, que vai acontecer na Gávea.