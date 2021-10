SPORTV - Reprodução

Publicado 05/10/2021 12:01

Rio - Neste domingo a seleção de futsal de Portugal se sagrou campeã mundial após derrotar a Argentina por 2 x 1. O título inédito dos portugueses foi visto por milhares de pessoas, o que fez com que o SporTV, que transmitia a partida, ser líder de audiência entre os canais de tv paga.

No ranking geral, a transmissão da vitória portuguesa, colocou o SporTV na quarta posição, atrás apenas da TV Globo, SBT e Record. O futsal volta ser destaque no SporTV na próxima segunda-feira, dia 11, às 18h, com o duelo entre Corinthians x Jaraguá pela primeira fase da Liga Nacional de Futsal, principal competição da modalidade no país.