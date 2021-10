Troféu da Série B - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 05/10/2021 10:36

Rio - Vasco e Botafogo estão na parte de cima da tabela da Série B e lutam pelo acesso, faltando 10 rodadas para o término da competição. A situação do Glorioso é melhor, porém, o Cruzmaltino vive grande fase com três vitórias consecutivas. De acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia, os dois clubes estão vivos na luta para voltar para a Série A.

Em terceiro lugar, o Botafogo viu suas chances de acesso caírem bastante. O Glorioso já teve 86% de possibilidades matemáticas de voltar à Série A. Atualmente, a equipe comandada por Enderson Moreira aparece com 65%. O clube carioca vem de dois tropeços na Série B.

Com três vitórias seguidas, o Vasco está a cinco pontos do G-4 e vive boa fase. Com a arrancada, o Cruzmaltino saltou de 2% para 15% de possibilidades de acesso. A situação ainda é bem complicada, mas o sonho que parecia improvável se torna a cada dia mais real.