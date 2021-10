Jogador foi detido após agredir árbitro - Reprodução

Publicado 05/10/2021 09:00 | Atualizado 05/10/2021 13:38

Rio - Uma atitude criminosa marcou a partida entre o São Paulo, de Rio Grande, e o Guarani, de Venâncio Aires, em confronto válido pela Série A2 do Campeonato Gaúcho. O jogador William Ribeiro, do São Paulo, agrediu o árbitro da partida, Rodrigo Crivellaro com um chute impressionante na cabeça. O atleta foi detido pela Polícia Militar e o juiz do confronto foi encaminhado ao hospital.

A agressão aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo. O juiz fica imóvel após sofrer o ataque do atleta. Os jogadores das duas equipes ficam impressionados com o ocorrido e imediatamente chamam atendimento médico.



De acordo com informações divulgadas no Twitter do São Paulo-RS, a agressão aconteceu após o Guarani abrir o placar. No entanto, o clube não explicou o motivo do ocorrido. O árbitro saiu desacordado do local em uma ambulância. O confronto entre as duas equipes acabou sendo suspenso.

O árbitro ficou desacordado após o ocorrido e foi levado ao Hospital São Sebastião Mártir. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", após às 23 horas, o árbitro estava consciente, porém, sem previsão de alta. Já o jogador foi detido ainda no estádio e levado por uma viatura da Polícia Militar para prestar esclarecimentos.