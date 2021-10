Casemiro - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 05/10/2021 12:27

Rio - A seleção brasileira pode ter um desfalque importante para a rodada tripla deste mês das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. O volante Casemiro não se apresentou ao grupo convocado pelo técnico Tite em Bogotá, na Colômbia, para o início da preparação para os jogos contra Venezuela, Colômbia e Uruguai. De acordo com a CBF, o jogador do Real Madrid, que era aguardado na manhã desta terça-feira, está com um problema pessoal. Sua presença nas partidas será definida nas próximas horas.

Entre a madrugada e a manhã desta terça-feira, 14 jogadores se apresentaram na concentração. Todos os atletas que chegaram atuam no futebol europeu. São eles: os goleiros Alisson e Ederson; os zagueiros Marquinhos, Éder Militão e Lucas Veríssimo; o lateral-direito Emerson; os meio-campistas Fabinho, Gerson e Lucas Paquetá; e os atacantes Neymar, Gabriel Jesus, Antony, Arthur Cabral e Vinicius Junior.

No dia anterior, os 10 jogadores que estavam no grupo desde o domingo fizeram um treinamento leve, além de um exercício de troca de passes, em Bogotá. O goleiro Weverton, o zagueiro Thiago Silva, os laterais Danilo, Alex Sandro e Guilherme Arana, os meio-campistas Fred, Edenílson e Éverton Ribeiro e os atacantes Raphinha e Gabigol já estavam com o elenco.

Com o grupo quase completo, Tite começará a definir na tarde desta terça-feira a equipe que enfrentará a Venezuela. O duelo acontece nesta quinta, às 20h30 (de Brasília), em Caracas, e é válido pela 11.ª rodada das Eliminatórias.

Para a partida contra os venezuelanos, a seleção não poderá contar com Neymar, suspenso pelo segundo cartão amarelo. Depois de jogar em Caracas, o Brasil enfrenta a Colômbia no domingo, às 18 horas (de Brasília), em Barranquilla. Por fim, na próxima quinta-feira, faz o duelo contra o Uruguai, às 21h30, na Arena Amazônia, em Manaus. O time de Tite é líder das Eliminatórias com 100% de aproveitamento após oito rodadas.