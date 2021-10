Em ótimo momento com a camisa do Atlético-MG, Guilherme Arana deve ser uma das novidades na escalação do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 05/10/2021 20:43

Bogotá - No treino tático realizado na tarde desta terça-feira no Estádio Techo, em Bogotá, Tite indicou a escalação de Alisson, do Liverpool, e Guilherme Arana, do Atlético-MG, como titulares no confronto com a Venezuela, nesta quinta, às 20h30, em Caracas. Vale destacar que Tite não contará com o capitão Casemiro, com uma inflamação dentária, e Neymar, suspenso. Fabinho, do Liverpool, e Gabriel Jesus, do Manchester City, herdam as vagas.

Com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, o Brasil, líder, com 24 pontos, encara a rodada tripla como a oportunidade de Tite realizar mais testes visando à competição. No treino tático, Tite concentrou o foco na correção do posicionamento ofensivo da seleção brasileira em escanteios.

Após promover o rodízio entre Ederson, do Manchester City, e Weverton, do Palmeiras, nos últimos compromissos, o treinador garante a volta do goleiro do Liverpool e cria uma brecha para avaliar Arana, que atravessa um ótimo momento com a camisa do Galo, líder do Brasileiro. No meio, Fabinho treinou na função de Casemiro, enquanto Gabriel Jesus herdou a vaga de Neymar.

O atacante, assim como os demais que atuam na Inglaterra, voltam a ser opção após o acordo entre CBF, Fifa e Uefa com o governo britânico, que aceitou flexibilizar as regras de quarentena para os jogadores vacinados. Na sequência, o Brasil terá pela a Colômbia, no domingo, em Barranquilla, e o Uruguai, na quinta-feira, dia 14, em Manaus.



Contra a Venezuela, a seleção brasileira deve entrar em campo com a seguinte formação: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Guilherme Arana; Fabinho, Gerson, Everton Ribeiro e Lucas Paquetá; Gabriel Barbosa e Gabriel Jesus.