Vasco

Exame de meia do Vasco aponta lesão no ligamento cruzado do joelho e necessidade de cirurgia

Além do jogador, Andrey volta a treinar com o grupo nesta semana, e Leo Jabá não tem previsão de retorno para os treinamentos com os companheiros

Publicado 05/10/2021 18:32 | Atualizado há 44 minutos