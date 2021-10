Em direção ao campo de treino, Mbappé deixa a conversa com Leonardo e o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi - AFP

Publicado 05/10/2021 21:45

Paris - Diretor esportivo do Paris Saint-Germain, Leonardo, não economizou em críticas ao Real Madrid pela postura que classificou como assédio em relação a Kylian Mbappé. Em entrevista ao 'L'Équipe', o dirigente cobrou respeito e pediu que clube espanhol pare de alimentar o noticiário com declarações sobre o camisa 7. Mbappé tem vínculo válido até julho de 2022, mas já pode assinar um pré-contrato a partir de janeiro.



"A janela de transferências se encerrou e o Real Madrid precisa parar de se comportar dessa forma. Eles precisam parar. Mbappé é atleta do PSG e o clube quer que a relação dure. É falta de respeito", disse Leonardo.

Não é segredo que o astro francês deseja deixar o PSG. Apontado como o provável destino a partir do segundo semestre de 2022, o clube merengue abriu os cofres para contratá-lo antes do fim do presente contrato. Irredutível, a cúpula do Paris Saint-Germain recusou duas ofertas. A primeira de 180 milhões de euros, cerca de R$ 1,1 bilhão, e a segunda, de 200 milhões de euros, R$ 1,2 bilhão, aproximadamente. Mbappé não deixou por menos e também recusou todas as propostas de renovação que recebeu.

Mbappé não escondeu a irritação pela postura do Paris Saint-Germain. Em entrevista ao mesmo jornal parisiense, reiterou a intenção de deixar o clube ao fim do compromisso e, provavelmente, de graça. Por outro lado, Leonardo voltou a criticar a insistência do clube espanhol pelo atacante.