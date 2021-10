Larissa Saad Moura é casada com Lucas Moura - Reprodução

Publicado 05/10/2021 12:04

Rio - As redes sociais viveram um momento diferente na última segunda-feira. O WhatsApp, o Facebook e o Instagram registraram uma queda global de horas. Com isso, a vida de bilhões de pessoas acabou sendo afetada. Ex-jogador da seleção brasileira, o meia-atacante Lucas Moura brincou com ocorrido e revelou o que fez no período fora das redes sociais.

"Com a queda do WhatsApp e Instagram consegui conversar um pouco com a minha esposa. Muito gente boa ela", postou o jogador do Tottenham em suas redes sociais.

Outros jogadores brasileiros brincaram com o ocorrido. O atacante do Everton, Richarlison foi um deles. Conhecido como "Pombo", o jogador brincou com o animal que é o símbolo do Twitter, rede que não foi afetada com o problema.

