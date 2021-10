SPORTV - Reprodução

SPORTVReprodução

Publicado 05/10/2021 12:53 | Atualizado 05/10/2021 13:15

Rio - A praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, vai voltar suas atenções durante a semana para a disputa da Copa do Mundo de Beach Tennis. A modalidade tem ser tornado cada vez maior nas praias brasileiras e já tem mais de 400 mil praticantes no país.

Nesta terça-feira, dia 5, o SporTV3 mostra o início da caminhada brasileira em busca do tetracampeonato mundial, às 19h, com a narração de Eusébio Resende e os comentários de Narck Rodrigues.

Cada confronto da competição por equipes é disputado em uma melhor de três partidas, sendo uma entre duplas masculinas e outra por duplas femininas.

Em caso de empate, duplas mistas entram em quadra para decidir o duelo. A equipe brasileira será dirigida pelo técnico italiano Alex Mingozzi, ex-número um do mundo e que comandou o Brasil na conquista das duas últimas edições do torneio, em 2018 e 2019 – por conta da pandemia o campeonato foi adiado em 2020.

Em quadra, estarão representando o país André Baran, Vinicius Font, Marcelo Vita, Thales Santos, Rafaella Muller e Joana Cortez, que defendeu o país no tênis em edições de Jogos Olímpicos e Pan-Americanos – neste último conquistou duas medalhas de ouro. Atualmente, Joana é comentarista do SporTV e uma das precursoras do Beach Tennis no Brasil.

Além das partidas ao vivo no SporTV3, o torneio terá cobertura no ge, com informações e resultados atualizados e com episódios inéditos do podcast “Match Point Beach Tennis”, comandado pelos comentaristas Narck Rodrigues e Maurício Noriega.

COPA DO MUNDO DE BEACH TENNIS

Terça-feira, 5 de outubro

19h - Primeira fase – ao vivo no SporTV3

Quarta-feira, 6 de outubro

19h - Primeira fase – ao vivo no SporTV3

Quinta-feira, 7 de outubro

18h – Oitavas de final – ao vivo no SporTV2

Sexta-feira, 8 de outubro

19h – Quartas de final – ao vivo no SporTV3

Sábado, 9 de outubro

19h - Semifinal – ao vivo no SporTV3

Domingo, 5 de outubro

19h - Final – ao vivo no SporTV3

Comunicação Globo

Rio de Janeiro, 4 de outubro de 2021