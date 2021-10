Germán Cano - Rafael Ribeiro / Vasco

Publicado 05/10/2021 13:22

Rio - A presença de Vanderlei Luxemburgo no comando do Cruzeiro na próxima temporada ainda não é certa. Porém, o técnico e o clube mineiro estão negociando. Em uma dos pedidos para a renovação, o treinador deseja um pacotão de reforços para o elenco para a próxima temporada. As informações são do portal "Torcedores.com".

Entre os atletas sugeridos pelo técnico estão o atacante Germán Cano, do Vasco, o goleiro César, do Flamengo, e o lateral-esquerdo Adriano, que defendeu o Barcelona, e atualmente está sem clube após deixar o futebol belga.



A prioridade seria o jogador do Vasco. No entanto, a negociação é muito difícil. O contrato de Germán Cano vai até o fim da atual temporada. Apesar do desejo de seguir em São Januário, o artilheiro também está na mira de clubes da Série A como Internacional, São Paulo e Santos.

A contratação de César, goleiro do Flamengo, é para preparar o terreno para substituir Fábio. O ídolo cruzeirense, de 41 anos, está perto do fim da carreira. O jogador rubro-negro vem se recuperando de lesão no joelho e atualmente é a quarta opção no setor no clube carioca.