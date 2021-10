Luto - Reprodução

Luto Reprodução

Publicado 06/10/2021 14:39 | Atualizado 06/10/2021 14:40

Argentina - Uma tragédia chocou o mundo do rugby e deixou a Argentina de luto. Lucas Pierazzoli, jogador do Hurling Club, de Buenos Aires, morreu após sofrer um choque de cabeça durante um jogo. O atleta chegou a ser hospitalizado, mas teve a morte cerebral confirmada no último domingo. O jogador tinha 28 anos.

#Deportes La trágica jugada que causó la muerte del rugbier Lucas Pierazzoli. pic.twitter.com/gvfAHQ3rg1 — Los Primeros TV (@losprimerostuc) October 4, 2021 O incidente fatal ocorreu durante a partida do Hurling contra o Sitas, no último sábado, pela terceira divisão do esporte. Durante uma ofensiva do seu time, Pierazzoli se choca com um jogador rival durante uma disputa, onde ele acaba desmaiado no gramado.

Sem perceberem a gravidade da situação, os jogadores seguiram a partida por alguns instantes, até que fosse enfim interrompida. Segundo o jornal argentino Clarín, os médicos de ambos os times atenderam o jogador, assim como outros três funcionários da equipe médica que acompanhava o jogo.

De acordo com outro jornal do país, o Olé, Pierazzoli ficou desacordado por cerca de 40 minutos. Ainda no gramado, foram feitas tentativas de reanimar o atleta, até quando ser levado hospital pela ambulância da partida. O atleta teve fraturas em algumas vértebras, o que comprometeu sua medula espinhal. No domingo, a morte cerebral foi confirmada.