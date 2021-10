"Agora a corte está completa: o rei, o príncipe e o bobo". A histórica frase proferida pelo atacante Romário em 2000 se referindo a Edmundo, que o chamava de 'príncipe', marcou a conturbada relação entre os dois no Vasco. Eles tiveram altos e baixos ao longo dos anos e trocaram farpas muitas vezes - Reprodução/LanceNet

"Agora a corte está completa: o rei, o príncipe e o bobo". A histórica frase proferida pelo atacante Romário em 2000 se referindo a Edmundo, que o chamava de 'príncipe', marcou a conturbada relação entre os dois no Vasco. Eles tiveram altos e baixos ao longo dos anos e trocaram farpas muitas vezesReprodução/LanceNet

Publicado 06/10/2021 14:41 | Atualizado 06/10/2021 14:48

Rio - Antes companheiros nas praias cariocas, Edmundo e Romário, provavelmente, não seriam mais a dupla dos "bad boys" em uma partida de futevôlei. Pelo menos, é o que o comentarista transpareceu em entrevista ao podcast "Inteligência Ltda". No programa, Edmundo falou abertamente sobre a relação conturbada com Romário, e revelou bastidores que acirraram a rivalidade entre os atacantes.

"Fui muito amigo dele, mas Romário é muito vaidoso e egocêntrico. Num momento lá atrás, ele foi muito legal para mim. Só que chegando lá na frente, a gente passou a ser concorrente. De tudo, de mulher, de artilharia, de título, de vaga na seleção... A gente começou a ter conflitos. Se eu chego na praia, se ele não fala comigo, eu também não falo", começou Edmundo.

O ex-jogador classificou Romário como 'egocêntrico' e, por isso, não acredita que a dupla possa reatar a amizade.

"Prefiro estar com os meus, com quem eu possa viver em comunhão. O egocentrismo atrapalha. Isso foi me ferindo e me afastando. Tudo girando em torno dele e isso para mim não dá. Não gosto de falar mal do cara. Ele não mexe comigo, e eu também não mexo com ele", completou.

Por fim, Edmundo revela bastidores da época em que atuaram juntos no Vasco. A relação entre os dois ficou ainda mais estremecida após disputarem a braçadeira de capitão depois do Mundial de Clubes da FIFA, em 2000.

"Os dirigentes me falaram que iam contratar o Romário só para o Mundial, já que era um título que o clube queria muito ganhar. Como eu perdi o pênalti na final, fui o primeiro a entrar de férias e, quando voltei, ele continuava lá. Depois, o nome dele foi selecionado para ser o capitão, que era o meu posto. Não era isso que tinha sido combinado e me recusei a jogar", concluiu Edmundo.