Tite - Lucas Figueiredo/CBF

TiteLucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/10/2021 19:39

A seleção brasileira está escalada para pegar a Venezuela, no Estadio Olimpico de La UCV, às 20h30, pela 11ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Tite decidiu colocar Gabriel e Everton Ribeiro, jogadores do Flamengo, na equipe titular. Sem Neymar, Lucas Paquetá assume a camisa 10.