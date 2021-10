Na chegada ao hotel em Manaus, Neymar atendeu os fãs mirins - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/10/2021 12:38

A seleção brasileira desembarcou em Manaus na madrugada desta segunda-feira, após empatar sem gols com a Colômbia, no domingo, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Cerca de 50 torcedores recepcionaram o time do técnico Tite por volta das 4 horas da manhã, pelo horário de Brasília.

O time brasileiro deixou o estádio Roberto Melendez, local da partida em Barranquilla, com um pouco de atraso. A delegação embarcou em voo fretado e chegou até a capital do Amazonas três horas depois. Inicialmente, a comissão técnica planejava comandar treino na tarde desta segunda, mas, em razão do atraso, mudou os planos.



Assim, os jogadores ganharam folga nesta segunda-feira, poucas horas depois da desgastante partida sob calor de mais de 30 graus na cidade colombiana. O grupo voltará a treinar na tarde de terça-feira, a partir das 16 horas, de Brasília. Desta forma, Tite terá apenas duas sessões de treino para preparar a seleção para o duelo com o Uruguai.



Com ampla vantagem na tabela das Eliminatórias, o treinador poderá fazer testes na seleção na quinta-feira. Ao fim do empate com a Colômbia, Tite fez elogios aos jovens Raphinha e Antony e indicou que eles podem ganhar mais tempo de jogo diante do Uruguai. Um deles pode aparecer entre os titulares.



A partida, marcada para às 21h30 (de Brasília), será a última desta rodada tripla das Eliminatórias. O Brasil jogará na Arena Amazônia, com presença de torcida. Depois deste confronto, a seleção jogará mais duas vezes neste ano, novamente contra a Colômbia e também contra a Argentina.