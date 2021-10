Abel Braga recebeu o convite para comandar o Sion, mas recusou a proposta do clube suíço - Mauricio Pingo/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 11/10/2021 20:41

Rio - Demitido do Lugano, da Suíça, há pouco mais de um mês, Abel Braga quase foi parar em um dos rivais do campeonato local. Antes de deixar o país europeu, o técnico brasileiro, de 69 anos, foi procurado para assumir o comando do Sion, que atravessava um momento ruim na competição.

Segundo a imprensa suíça, em informações confirmadas pelo LANCE!, Abelão recebeu proposta oficial do Sion, mas declinou o convite. No entanto, teria deixado a porta aberta e se colocou à disposição para assumir a equipe futuramente, mas não houve acordo.

Na última quinta-feira, o Sion demitiu o técnico suíço Marco Walker, que estava na equipe desde março, e anunciou o retorno do italiano Paolo Tramezzani, que iniciará a terceira passagem no clube de Valais.

Procurado pelo LANCE!, Abel Braga confirmou que recebeu a proposta do Sion, mas não teve acerto com a equipe do sul da Suíça.

- Fico feliz com o reconhecimento do trabalho. Cheguei a enfrentar o Sion pelo Lugano. É outro clube de destaque no país. Mas, infelizmente, naquele momento, por questões particulares, não pude aceitar. Mas outras coisas boas virão - disse Abel Braga ao L!.

No Brasil, o último trabalho de Abel Braga foi no Internacional, entre 2020 e 2021. No Colorado, o comandante conquistou o vice-campeonato brasileiro e deixou a equipe em fevereiro, ao término de seu contrato.