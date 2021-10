Contratado no início de agosto, Sergio Agüero, recuperado de lesão muscular, vive a expectativa de estrear pelo Barça - Miguel Ruiz/Barcelona

Publicado 11/10/2021 19:57

Barcelona - Nono colocado no Campeonato Espanhol, com 12 pontos em sete jogos, o Barcelona, enfim, poderá com Sergio Agüero para melhorar o aproveitamento de 57.1% na competição. Anunciado no início de agosto, o atacante argentino está recuperado de uma lesão muscular na panturrilha direita e tem chance de estrear contra o Valencia, domingo, às 16h, no Camp Nou.

Quem também volta a ser opção para o técnico Ronald Koeman é o atacante francês Ousmane Dembélé, recuperado de uma lesão no joelho. No entanto, os 'Cúles', apelido dos torcedores do Barça, vivem não escondem a ansiedade para ver Agüero em ação. Órfão desde a saída de Lionel Messi após duas décadas na Catalunha, o clube, afundado numa dívida bilionária, ainda foi obrigado a se desfazer de nomes consagrados como Luis Suárez e Antoine Griezmann, ambos no Atlético de Madrid.

Os números de Agüero falam por si. O atacante argentino estava no Manchester City desde 2011. Em fim de contrato, chegou ao Barça sem custos com as seguintes marcas: 389 jogos, 260 gols, 73 assistências e 15 títulos. Ídolo na Inglaterra, o reforço é o quarto maior artilheiro da Premier League e é o maior artilheiro da história do City. Acostumado com atacantes goleadores, o Barcelona soma apenas 11 gols em nove jogos na temporada.