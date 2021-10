Jogadores da Alemanha comemoram um dos gols no 4 a 0 sobre a Macedônia - AFP

Jogadores da Alemanha comemoram um dos gols no 4 a 0 sobre a MacedôniaAFP

Publicado 11/10/2021 18:09

Sob nova direção com o técnico Hansi Flick, a Alemanha tenta apagar os fracassos recentes e iniciou a recuperação em grande estilo, tornando-se o primeiro país a conseguir uma vaga na Copa do Mundo de 2022, além do anfitrião Catar. Com a goleada por 4 a 0 sobre a Macedônia, fora de casa, a seleção alemã garantiu o primeiro lugar do Grupo J a duas rodadas do fim das Eliminatórias.



Os gols foram marcados no segundo tempo por Timo Werner (duas vezes), Kai Havertz e Jamal Musiala. Além da vitória, a Alemanha contou com a derrota da Armênia para a Romênia, resultado que garantiu a classificação. Com 21 pontos em oito jogos, os alemães não podem ser alcançados pelos romenos, que assumiram o segundo lugar, com 13, seguidos por Macedônia e Armênia, com 12.

Nas eliminatórias europeias, apenas o primeiro colocado garante vaga automaticamente, com os segundos disputando uma repescagem. Quem também poderia ter se classificado nesta segunda era a Bélgica, mas não conseguiu por causa da vitória do País de Gales por 1 a 0 sobre a Estônia. Entretanto, os belgas estão praticamente garantidos, com cinco pontos de vantagem e a duas rodadas do fim do Grupo E.

Nesta terça-feira, mais um país deve garantir vaga na Copa do Mundo. Com 21 pontos e sete de vantagem para a Escócia, segunda colocada do Grupo F, a Dinamarca só precisa vencer em casa a Áustria para não ser mais alcançada faltando duas rodadas e carimbar seu lugar em 2022.