Mbappé tem contrato com o PSG até julho de 2022 e segue sendo alvo de disputa com o Real MadridAFP

Publicado 11/10/2021 16:20

Paris - A perfeita sintonia entre Mbappé e Benzema na conquista da Liga das Nações pela França embalam o sonho dos torcedores do Real Madrid em ver a dupla em ação pelo clube em breve. A cúpula do Paris Saint-Germain, no entanto, não está nada satisfeita. O brasileiro Leonardo, diretor esportivo do clube, subiu o tom das recentes queixas e acusou o concorrente espanhol de aliciamento. Irritado, cobrou uma punição ao Real Madrid.

"Existe (vínculo de) um trabalho com Mbappé. Falam sobre ele publicamente há dois anos, como se fosse normal. Já informamos ao Real Madrid em várias ocasiões do nosso descontentamento... É algo que deve ser sancionado, falta de respeito", disse Leonardo ao jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport'.



As seguidas recusas do camisa 7 para renovar o contrato com o PSG, com validade até junho de 2022, podem levá-lo de graça a Madri. Vale lembrar que o PSG recusou uma oferta de R$ 1,2 bilhão pela venda da joia na última janela de transferências. Em alta, o atacante mantém a intenção de mudar de ares na próxima temporada.

Na Espanha, a imprensa especula que já existe um entendimento entre o estafe de Mbappé e o clube espanhol. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, em recente declaração afirmou que espera concluir a negociação em janeiro, quando o atacante fica livre para assinar um pré-contatro.