Multicampeãs no vôlei de praia, Ágatha e Duda anunciaram o fim da parceria após cinco anos Divulgação/FIVB

Publicado 11/10/2021 15:20

Rio - A parceria entre Ágatha e Duda no vôlei de praia está com os dias contados. Atuais líderes do ranking mundial, as jogadoras comunicaram nesta segunda-feira o fim do 'casamento' nas areias e seguirão caminhos diferentes a partir de 2022. O pronunciamento confirma os rumores iniciados após a queda da dupla nas oitavas de final das Olimpíadas de Tóquio.

Medalhista de prata nos Jogos do Rio-2016, ao lado de Bárbara, Ágatha é uma das atletas mais vitoriosas e temidas no circuito mundial. O sonho da maternidade pode colocar a carreira em segundo plano pela primeira. A curitibana tem 38 anos e é casada com Renan Rippel, gestor e preparador físico da dupla com Duda.

"Foram cinco anos de muita entrega. Passamos por momentos difíceis, que nos fizeram crescer e por muitos momentos maravilhosos regados a muitas vitórias. Jogar com a Duda me fez crescer muito profissionalmente, entretanto considero que minha evolução pessoal foi maior ainda. Além disso pude fazer parte de muitas 'primeiras vezes' da Duda, e acho isso muito legal. Desejo o melhor para ela. Agradeço a todos os profissionais desta equipe, que se doaram tanto e fizeram parte desta jornada", disse Ágatha.

Se Ágatha ainda não tem dupla definida para a próxima temporada, Duda, de 23 anos, reeditará a parceria com Ana Patrícia, com quem foi campeã mundial na base. Considerada uma promessa do vôlei de praia brasileiro, a sergipana de 1,80m avalia como positiva a história e aprendizado que adquiriu ao lado de Ágatha. Desde 2017, elas conquistaram 14 etapas de Campeonato Brasileiro e oito ouros no Circuito Mundial.

"Só tenho a agradecer a Ágatha, ao Marco Char, ao Renan Rippel, Lucas Palermo, Letícia Pessoa e a todos do time que estiveram conosco em todo esse ciclo. Realizei muitos sonhos ao lado da Ágatha e vivi o principal deles com ela, que foi chegar em uma Olimpíada. A Ágatha me ensinou demais, sou muito grata a ela. Levarei todos esses anos com muito carinho em minha vida. E tudo isso que vivemos foi incrível e único. Estarei sempre torcendo para o melhor de todos. E que todos esses anos me fizeram crescer como atleta e pessoa. Cada um tem um espaço importante em minha vida. – ressaltou Duda.



Os fãs da dupla terão a chance de acompanhar a dupla em ação nas próximas etapas do Brasileiro de Vôlei de Praia e na última do Mundial, em novembro, em Itapema, Santa Catarina.