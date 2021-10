Marcelo Barreto apresenta o 'Redação SporTV' - Reprodução/SporTV

Publicado 11/10/2021 14:16

Marcelo Barreto, apresentador do Redação SporTV, defendeu a Seleção Brasileira após críticas sobre o empate morno contra a Colômbia, ontem (10). O jornalista apontou contradições em discursos e questionou uma suposta exigência exagerada contra o grupo de Tite.



- Não quero dar uma pachecada, mas estou tentando identificar algumas contradições no discurso. Sobre o Neymar, falam que o Brasil é muito dependente dele, que não temos protagonistas no futebol europeu. Eu penso assim: o Fabinho, que é reserva da Seleção Brasileira, o Jürgen Klopp, que é um técnico idolatrado no Brasil, já deu entrevistas reclamando do Tite por não colocá-lo como titular da Seleção. E ele não é titular porque temos o Casemiro, referência do Real Madrid - disse Marcelo Barreto.

- O Gabriel Jesus, que sofre de uma má vontade contra ele, é titular do time do Guardiola. Fico pensando que estamos, talvez, sendo exigentes demais com a Seleção Brasileira - completou no Redação SporTV desta segunda-feira.

Em mais uma atuação ruim, a Seleção Brasileira apenas empatou com a Colômbia por 0 a 0, jogando em Barranquilla, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Mesmo com o retorno de Neymar, o Brasil teve sérios problemas de volume ofensivo e viu melhora na entrada de Raphinha, mas acabou não sendo suficiente para evitar a perda do 100% de aproveitamento na competição, na qual permanece líder com larga vantagem para os demais.