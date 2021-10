Galvão Bueno - Foto: Reprodução/Rede Globo

Publicado 11/10/2021 11:47

Rio - No último domingo, após o empate sem gols do Brasil contra a Colômbia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, um suposto áudio de Galvão Bueno chamando o atacante Neymar de "idiota", repercutiu nas redes sociais.

Na ocasião, o repórter Eric Faria informou que o Neymar, ao contrário dos demais jogadores, deixou o campo assim que o árbitro encerrou a partida. Em seguida, é possível ouvir alguém falando "idiota", em um áudio vazado.

Por outro lado, apesar de não poder comprovar que o áudio era do narrador Galvão Bueno, a situação inusitada gerou bastante discussão nas redes sociais com os internautas.