Messi vive boa fase com a seleção da ArgetinaAFP

Publicado 11/10/2021 13:46

Em grande fase com a Argentina, Messi alcançou uma marca importante. Após conquistar a Copa América e encerrar jejum de 28 anos sem títulos, ele tornou-se o quinto maior goleador entre seleções na história. Ao abrir o placar na vitória por 3 a 0 sobre o Uruguai, pelas Eliminatórias, o craque chegou a 80 gols, superando Godfrey Chitalu, de Zâmbia.

Em setembro, Messi já havia superado Pelé (77 gols em partidas válidas segundo a Fifa) e se tornado o maior goleador entre seleções do continente americano. A marca do argentino acontece após 155 partidas. E ele pode ganhar mais posições no ranking em breve.



O camisa 10 da Argentina está a cinco gols de superar o lendário Puskas, da Hungria, em quarto lugar (84) e tem boas chances de alcançar Mokhtar Dahar, da Malásia, que está em terceiro (89).



Entretanto, se entrar no Top-3 de goleadores, a missão será difícil de subir mais degraus. Afinal o segundo é Ali Daei, do Irã, que marcou 109 gols. E o primeiro é o eterno "rival" de Messi: Cristiano Ronaldo, que tem 112 por Portugal, até o momento.



" Está ficando cada vez mais lindo poder viver e desfrutar disso. Agora, felizmente, estamos cara a cara com a torcida e é mais fácil. Com esse empurrão, é muito bom que tenhamos esta comunhão e espero que dure por muito tempo", disse Messi.