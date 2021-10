Morre aos 77 anos, Dario Alegria, vítima de um AVC - Foto: Reprodução

Publicado 11/10/2021 15:40 | Atualizado 11/10/2021 15:41

Rio - Na noite do último sábado, o ex-jogador Jurandir Dario Gouveia Damasceno, mais conhecido como Dario Alegria faleceu em decorrência de um AVC (Acidente Vascular Cerebral) aos 77 anos, em Paracatu, Minas Gerais. A informação é do jornalista Milton Neves.

O ex-atacante teve passagens por Flamengo e Fluminense, mas marcou com a camisa do Palmeiras, na década de 60. Dario foi um dos destaques com a camisa alviverde e marcou presença diante do Santos de Pelé. No dia 17 de dezembro, de 1965, o Palmeiras venceu o Peixe por 5 a 1, com três gols do ex-jogador.

Dario Alegria iniciou a carreira no América-MG e passou por Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Monterrey, do México, Botafogo-SP, Vila Nova-MG, entre outros clubes. Dario atuou ao lado de nomes como Jair Bala e Dirceu Alves.