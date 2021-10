Benjamin Mendy está suspenso das atividades no Manchester City - AFP

Benjamin Mendy está suspenso das atividades no Manchester CityAFP

Publicado 11/10/2021 18:39

Preso desde agosto, o francês Benjamin Mendy teve o pedido de fiança negado pela terceira vez pela Justiça, na Inglaterra. O jogador do Manchester City deve ter mais uma audiência em novembro, mas a tendência é que siga em prisão preventiva até o julgamento pelos crimes de estupro e abuso sexual, marcado para 24 de janeiro de 2022.

Em 10 de setembro, Mendy foi ouvido pelo tribunal de Chester, numa sessão de cerca de 45 minutos. Uma nova audiência acontecerá em 15 de novembro, em que o jogador poderá declarar-se como culpado ou inocente. Ele responde a cinco acusações, sendo quatro de estupro e uma de abuso sexual, de acordo com denúncias feitas por três mulheres, uma delas menor de 18 anos, entre outubro de 2020 e agosto deste ano. Todos os casos teriam ocorrido na casa do jogador.



O francês de 27 anos está preso na cidade de Liverpool desde o dia 26 de agosto, quando foi formalmente denunciado. Desde o início das investigações, Mendy está suspenso das atividades no Manchester City, até a resolução do caso. O francês está no clube desde 2017, quando foi comprado junto ao Olymnpique de Marselha.