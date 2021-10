Jogador francês é acusado de crime - Reprodução

Publicado 19/10/2021 11:01 | Atualizado 19/10/2021 14:22

França - Uma caso envolvendo um jogador do Nimes, equipe da Segunda Divisão do futebol francês, vem repercutindo bastante na futebol europeu. O atleta foi detido na última segunda-feira por supostamente fazer sexo com duas prostitutas menores de idade. As informações são da rádio francesa "RMC Sport".

Tudo começou quando o jogador fez uma denúncia de roubo no último fim de semana. Ele alegou ter tido o seu carro roubado. Após encontrar o veículo, a Polícia encontrou duas jovens, de 17 anos, que admitiram o crime. Porém, elas afirmaram ter participado numa "festa" com o jogador. Dada a idade das jovens, foi aberto um inquérito contra o futebolista por suspeitas de relação sexual remunerada com menores.

Com isso, o jogador foi detido e não pode participar do duelo contra o Ajaccio, válido pela 11ª jornada da Ligue 2. O Ministério Público da cidade francesa deve decidir ainda nesta terça-feira se prorroga a detenção ou se o jogador fica em liberdade.