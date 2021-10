Rebeca Andrade conquistou a medalha de ouro no salto no Mundial de Ginástica - AFP

Publicado 23/10/2021 12:24 | Atualizado 23/10/2021 12:27

Primeira ginasta brasileira campeão olímpica, Rebeca Andrade voltou a fazer história, desta vez no Mundial de Ginástica Artística no Japão. Com um ouro no salto e uma prata nas barras assimétricas, ela tornou-se a primeira atleta do Brasil (no masculino e no feminino) a conquistar duas medalhas na competição.



De quebra, Rebeca repetiu o feito de Daiane dos Santos, que venceu o Mundial em 2003, no solo. A atleta de 22 anos se junta a outros brasileiros medalhistas na competição: Daniele Hypolito, Jade Barbosa, Diego Hypolito, Arthur Zanetti e Arthur Nory.



"Estou muito feliz. Foi muito importante, assim como foram as medalhas olímpicas. Sempre quis ser medalhista em um Mundial e na Olimpíada. Sempre tive a Dai, a Jade, a Daniele, o Diego, o Zanetti, o Nory, todos eles como ídolos para mim. Estou fazendo parte desse time", disse Rebeca ao site 'Ge'.



No salto, Rebeca ficou com a nota de 14,966, superando a italiana Asia D'Amato (14,083) e a russa Angelina Melnikova (13,966). Já nas barras assimétricas, a brasileira fez 14,633, ficando atrás da chinesa Wei Xiaoyuan, com 14,733, e à frente da também chinesa Luo Rui, com 14,633.



Na Olimpíada, Rebeca conquistou, além do ouro no salto, a prata no individual geral. E a coleção de medalhas pode aumentar ainda neste Mundial, já que ela disputa a final da trave neste domingo, a partir das 5h.