Na marra | Esporte | O Dia

Publicado 24/10/2021 00:00

Viagem de ida para a Copa de 70 no México pela Rádio Globo. Vôo na primeira classe na PANAM, ao meu lado Mario Vianna e na nossa frente um cidadão fumando charuto. Incomodado, Mário pediu a Aeromoça providências, o sujeito ignorou. Depois da terceira tentativa, Mário, que era ex-Polícia Especial, se levantou, apagou o charuto esfregando na mesa e enfiou no bolso do paletó do folgado. Voltou dizendo, pronto, podemos jantar..