headline":"Botafogo faz milagre","alternativeHeadline":"","description":"","url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/esporte\/2021\/10\/6261434-botafogo-faz-milagre.html ","articleBody":"Os supersticiosos insistem que existem coisas que só acontecem com o Botafogo, se apoiam em fatos que comprovam e a campanha na Srie B reforça essa crença. Depois de começo ruim em que conviveu com todo tipo de pressão, optou pela troca de treinador, Enderson Moreira substituiu Chamusca, assumiu marcado pela desconfiança, até porque se recuperava de problema de saúde e a reação começou. Vale lembrar que enquanto os antigos continuam, novos problemas vão surgindo e sendo superados pelo treinador e sua varinha mágica. Botafogo enfrenta séria crise financeira, tem dificuldades para honrar compromissos com fornecedores, funcionários, jogadores, mas nada vai para campo. Os atletas protestam com razão, mas vão para os jogos com disposição na certeza de que a volta para a elite é o melhor que podem fazer para ajudar a encontrar a solução. Faltam sete jogos e com apenas três vitórias o sonho se tornará realidade.","mainEntityOfPage":"https:\/\/odia.ig.com.br\/esporte\/2021\/10\/6261434-botafogo-faz-milagre.html","keywords":"","articleSection":"Esporte","isAccessibleForFree":true,"image":{"url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2021\/10\/19\/1200x750\/1_51572070977_22dbc7dc88_o__1_-23347411.jpg","@type":"ImageObject"},"datePublished":"2021-10-24T00:00:00-03:00","dateModified":"2021-10-24T00:00:00-03:00"}