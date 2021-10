Raphinha deixou o jogo do Leeds carregado e já é motivo de preocupação para a próxima convocação de Tite - AFP

Publicado 23/10/2021 16:35

Leeds - Peça-chave na histórica goleada de 4 a 1 do Brasil sobre o Uruguai, na melhor exibição da Seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar, Raphinha é motivo de preocupação. O meia-atacante deixou o gramado de Elland Road carregado, com suspeita de uma grave lesão no tornozelo esquerdo, no empate por 1 a 1 entre Leeds e Wolverhampton, neste sábado, pelo Campeonato Inglês.



No início do segundo tempo, o camisa 10 levou a pior após a dura entrada de Romain Saiss. O brasileiro recebeu o primeiro atendimento no gramado, mas não resistiu ao incômodo e foi substituído. Raphinha será examinado pelo departamento médico do Leeds para avaliar a gravidade da lesão. O meia-atacante é nome certo na convocação para os confrontos com Colômbia e Argentina, em novembro, pelas Eliminatórias, e Tite monitora a situação, apreensivo.

Revelado pelo Avaí, o meia-atacante, de 24 anos, roubou a cena na última convocação, ao incendiar o monótono 0 a 0 com a Colômbia, em Barraquilla, e desequilibrar, com dois gols, na goleada por 4 a 1 sobre o Uruiguai, em Manaus. Na Inglaterra, o camisa 10 segue tentando ajudar o Leeds a subir na tabela. Em 17o posição, uma posição apenas acima da zona de rebaixamento, o clube ainda não engrenou na Premier League.