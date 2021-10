Imagem de divulgação do amistoso entre Barcelona e Boca Juniors - Divulgação/Barcelona

Publicado 25/10/2021 15:06

Barcelona e Boca Juniors se enfrentarão no próximo dia 14 de dezembro pela Copa Maradona. A partida amistosa foi marcada para homenagear o ídolo argentino, que morreu em 25 de novembro de 2020 e por isso a data escolhida foi a mais próxima possível no calendário para relembrar 1 ano da morte do craque.

O duelo acontecerá em Riad, capital da Arábia Saudita, no estádio Mrsool Park e poderá receber até 25 mil pessoas. Será a primeira vez que os dois clubes se enfrentam em um país do Oriente Médio.



Segundo o comunicado confirmando o jogo, feito pelo Barcelona, o encontro entre dois clubes que Maradona defendeu busca "reconhecer o legado" do craque, "considerado como um dos melhores jogadores de todos os tempos (...) deixando um legado único na história do futebol".



Pelo Boca Juniors, Maradona jogou por duas ocasiões. A primeira na temporada 1981/82 e depois de 1995 a 1997, quando encerrou a carreira. E pelo Barcelona, o craque argentino disputou duas temporadas: 1982/83 e 1983/84.