O apresentador Benjamin BackReprodução

Publicado 11/11/2021 17:52 | Atualizado 11/11/2021 17:52

Rio - Recém-chegada à TV por assinatura, a Jovem Pan quer ampliar sua cobertura esportiva. Para isso, a emissora já começou a negociar a contratação de alguns nomes. Segundo o portal "Notícias da TV", um deles é Benjamin Back, ex-Fox Sports e que atualmente está no SBT.

A ideia da emissora é fechar com Benja para apostar na criação de um programa sobre "futebol raiz", nos moldes do extinto Fox Sports Rádio, líder de audiência durante anos. O apresentador esteve na sede da emissora na última quarta-feira e a tendência é que as conversas avancem nos próximos dias.

Mesmo que feche com a Jovem Pan, Benjamin Back não precisará deixar o SBT. O contrato do apresentador com a emissora de Sílvio Santos não possui exclusividade e ele é livre para fechar com outras empresas, desde que não seja uma concorrente direta.