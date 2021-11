Rayssa Leal, de apenas 13 anos, encantou a todos e levou a prata no skate - Breno Barros/rededoesporte.gov.br

Rayssa Leal, de apenas 13 anos, encantou a todos e levou a prata no skateBreno Barros/rededoesporte.gov.br

Publicado 11/11/2021 17:33

Rio - O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quinta-feira os indicados ao troféu de Melhor Atleta do Ano do Prêmio Brasil Olímpico 2021. Os medalhistas na Olimpíada de Tóquio, Ana Marcela Cunha (maratonas aquáticas), Rayssa Leal (skate) e Rebeca Andrade (ginástica artística), no feminino; e Hebert Conceição (boxe), Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) e Italo Ferreira (surfe), no masculino, concorrem ao prêmio.

O processo de escolha dos indicados a Melhor Atleta do Ano e à premiação dos melhores das modalidades reuniu votos de jornalistas, dirigentes, Comissão de Atletas do COB, patrocinadores, ex-atletas e personalidades do esporte. A cerimônia ocorrerá no dia 7 de dezembro, no Teatro Tobias Barreto, em Aracaju.

"Pela primeira vez no Nordeste, o Prêmio Brasil Olímpico celebrará a melhor campanha da história do país em Jogos Olímpicos. Tenho certeza de que será uma grande festa em homenagem aos atletas, técnicos e a todos que contribuíram para esse resultado memorável em Tóquio", disse o presidente do COB, Paulo Wanderley.

O comitê olímpico também anunciou os 51 melhores atletas em cada modalidade esportiva olímpica. Já os que vão concorrer ao prêmio Atleta da Torcida serão revelados no domingo, dia 14, quando será aberta a votação popular pela internet.

O Prêmio Brasil Olímpico 2021 terá também outras premiações, como de Melhor Técnico e o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, destinado a personalidades do esporte que representem os valores que marcaram a vida e a carreira do saltador.

Os vencedores de cada modalidade do Prêmio Brasil Olímpico 2021:

Atletismo - Alison dos Santos

Badminton - Ygor Coelho

Basquete 3x3 - Fabrício Veríssimo

Basquete 5 x 5 - Clarissa dos Santos

Beisebol - Thyago Vieira

Boxe - Hebert Conceição

Canoagem Slalom - Ana Sátila

Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz

Ciclismo BMX Freestyle - Eduarda Bordignon

Ciclismo BMX Racing - Renato Rezende

Ciclismo Estrada - Vinícius Rangel

Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini

Ciclismo Pista - Wellyda Rodrigues

Desportos na Neve - Michel Macedo

Desportos no Gelo - Nicole Silveira

Escalada Esportiva - Felipe Ho Foganholo

Esgrima - Nathalie Moellhausen

Futebol - Richarlison

Ginástica Artística - Rebeca Andrade

Ginástica de Trampolim - Camilla Gomes

Ginástica Rítmica - Duda Arakaki

Golfe - Alexandre Rocha

Handebol - Bruna de Paula

Hipismo Adestramento - João Victor Oliva

Hipismo CCE - Carlos Parro

Hipismo Saltos - Marlon Zanotelli

Hóquei sobre Grama e Indor - Vinicius Vaz

Judô - Mayra Aguiar

Karatê - Vinícius Figueira

Levantamento de Pesos - Jaqueline Ferreira

Maratona Aquática - Ana Marcela Cunha

Nado Artístico - Laura Miccuci e Luisa Borges

Natação - Bruno Fratus

Pentatlo Moderno - Danilo Fagundes

Polo Aquático - Ana Beatriz Mantellato

Remo - Lucas Verthein

Rugby - Isadora Cerullo

Saltos Ornamentais - Kawan Pereira

Skate - Rayssa Leal

Softbol - Mariana Pereira

Surfe - Italo Ferreira

Taekwondo - Milena Titoneli

Tênis - Luisa Stefani e Laura Pigossi

Tênis de Mesa - Hugo Calderano

Tiro com Arco - Marcus D’Almeida

Tiro Esportivo - Felipe Wu

Triathlon - Vittoria Lopes

Vela - Martine Grael e Kahena Kunze

Vôlei - Fernanda Garay

Vôlei de Praia - Duda Lisboa

Wrestling - Laís Nunes