Vinicius Junior em treino da Seleção - Lucas Figueiredo/CBF

Vinicius Junior em treino da SeleçãoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/11/2021 17:11

Rio - Capitão do penta, o ex-lateral-direito Cafu é mais um a se render ao talento de Vinicius Junior. Em entrevista ao Diario 'AS', da Espanha, ele não só exaltou o atacante do Real Madrid como apostou na convocação e no seu sucesso na Copa do Mundo do Catar, em 2022.

— Vinicius Júnior é, sem dúvidas, um grande talento brasileiro. Estou certo de que será um dos melhores jogadores da Copa do Mundo do Qatar. Ele precisa jogar, ter confiança e necessita mostrar que é útil para a equipe. Sei que usará todo o seu potencial no Mundial para ajudar o Brasil a ganhar o título. Falta um ano para a Copa e ele pode ganhar experiência e seguir melhorando — disse o ex-jogador.

Um dos principais jogadores do Real Madrid na temporada, Vinicius ainda não conquistou Tite, técnico da Seleção, por inteiro. Na última convocação, ele foi deixado de fora e só foi chamado depois que Roberto Firmino foi cortado por lesão. Nesta quinta-feira (11), a revelação do Flamengo pode ganhar mais uma chance de mostrar serviço, contra a Colômbia, às 21h30, na Neo Química Arena.

Já Cafu ficou marcado por ser um dos maiores nomes da história da seleção brasileira. Ele é o jogador que mais vezes atuou pela Canarinho, com 150 jogos, e ergueu a taça do penta em 2002.