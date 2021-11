UFC terá lutas de sete brasileiros no próximo sábado (23) - Divulgação/UFC

UFC terá lutas de sete brasileiros no próximo sábado (23)Divulgação/UFC

Publicado 11/11/2021 17:14

Las Vegas (EUA) - Neste sábado (13), a partir das 14h50, o canal "Combate" irá exibir mais um evento do UFC, que marca seu retorno a Las Vegas. De um lado um ex-campeão, o havaiano Max Holloway, desafiante número um da divisão dos penas (até 65,8kg). Do outro, o talentoso mexicano Yair Rodriguez, terceiro no ranking da categoria e campeão, em 2014, do "The Ultimate Fighter Latin America". Além disso, a edição contará com três representantes do Esquadrão Brasileiro.

Na co-luta principal da noite, o confronto entre o paulista Marcos “Pezão”, participante do reality show “The Ultimate Fighter Brasil 3” e o americano Ben Rothwell, que venceu três das suas últimas quatro lutas entre os pesados (até 120,2kg). Já no card preliminar, dois brasileiros atuando entre os leves (até 70,3kg).

O paulista Thiago Moisés encara o espanhol Joel Alvarez, que vem embalado por três vitórias consecutivas; e o paraense Rafael Alves, revelado no programa “Contender Series”, mede forças com o inglês Marc Diakiese.

A cobertura do Combate começa nesta quarta-feira, dia 10, quando vai ao ar o episódio #161 do podcast ‘Mundo da Luta’. Os jornalistas Marcelo Russio, Gleidson Venga e o narrador Rhoodes Lima debatem sobre o evento deste sábado e recebem o mineiro Glover Teixeira, atual campeão dos pesados do UFC.

No sábado, André Azevedo e Ana Hissa comandam o ‘Aquecimento Combate’ e a transmissão do card preliminar. Na sequência, Rhoodes Lima narra e Luciano Andrade comenta o card principal. O sportv2 e o perfil oficial do Combate no YouTube mostram ao vivo as duas primeiras lutas do card.

CARD PRELIMINAR:

Peso-meio-pesado: Kennedy Nzechukwu x Da Un Jung

Peso-leve: Marc Diakiese x Rafael Alves

Peso-mosca: Cortney Casey x Liana Jojua

Peso-pena: Sean Woodson x Collin Anglin

Peso-meio-médio: Miguel Baeza x Khaos Williams

Peso-mosca: Cynthia Calvillo x Andrea Lee

Peso-leve: Thiago Moisés x Joel Alvarez

CARD PRINCIPAL:



Peso-galo: Song Yadong x Julio Arce

Peso-pena: Felicia Spencer x Leah Letson

Peso-pesado: Ben Rothwell x Marcos Pezão

Peso-pena: Max Holloway x Yair Rodríguez