Gabigol da Torcida do Flamengo - Reprodução

Publicado 13/11/2021 15:37 | Atualizado 13/11/2021 15:59

Rio - Assim como o jornalista Cartolouco, o sósia do atacante do Flamengo Gabigol, popularmente conhecido como Gabigordo, também aceitou o desafio de entrar em campo em uma partida profissional de futebol. Contratado pelo Nova Cidade, de Nilópolis, Jeferson Sales irá disputar o Cariocão Série B1, a partir deste sábado. Ele pode entrar em campo, às 15h, contra o Rio São Paulo, em Saquarema.

Agora, enquanto o artilheiro do Flamengo celebra a marca de ter marcado 100 gols pelo clube, aos 25 anos, o imitador Jeferson Sales aos 36 anos, sonha desde criança em marcar um gol pelo profissional. Gabigordo conta que precisou mudar sua rotina para encarar o desafio com seriedade.

"Já era para eu ter entrado antes. Tive um estiramento na posterior e fiz fisioterapia. Depois de meses me recuperado, estou preparado para entrar em campo. Minha expectativa é a melhor possível. Quero entrar em campo e ajudar a equipe. Falaram para mim que vão levar até plaquinha para eu levantar (risos)", avisou, completando em seguida:

"É um sonho desde criança. Ter a oportunidade de viver isso é muito bom. É uma rotina muito puxada. Nunca imaginei estar treinando em um clube, fazendo as atividades todos os dias. Confesso que não é fácil manter a rotina de treino e jogos. Mas estou focado no objetivo."

O Nova Cidade soma três vitórias, três empates e duas derrotas desde a primeira fase da Série B1 do Cariocão. Contudo, o resultado ainda precisa melhorar para que seja garantido o acesso à Série A. O clube está na última colocação do Grupo B, que conta ainda com Olaria e Campo Grande.