Luto - Reprodução

Luto Reprodução

Publicado 13/11/2021 14:04

Rio - O futebol inglês teve uma triste notícia na última sexta-feira. Faleceu aos 87 anos o ex-meia Ron Flowers, ídolo do Wolverhampton e que conquistou a Copa do Mundo de 1966 com a Inglaterra. A informação foi confirmada pelo clube inglês no Twitter.

“Estamos profundamente chocados em anunciar a morte de Ron Flowers, vice-presidente e lenda do clube”, escreveu.

Flowers vestiu a camisa do Wolverhampton por 15 anos. Pelo clube, conquistou três vezes a antiga primeira divisão inglesa, uma Copa da Inglaterra e três Supercopas inglesas. Foi convocado 49 vezes para a seleção da Inglaterra, marcando dez gols.