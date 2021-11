Rede Globo - Reprodução de internet

Rede GloboReprodução de internet

Publicado 23/11/2021 09:31

Rio - A Rede Globo tem sofrido baques consideráveis no que se refere a transmissão de eventos esportivos. De acordo com o portal "Notícias da TV", o presidente da emissora, Jorge Nóbrega, fez um comunicado para os funcionários admitindo a crise no setor e traçou os planos para que o canal televisivo volte a ser competitivo no mercado.

De acordo com o site, uma das mudanças será a substituição do próprio presidente. Jorge Nóbrega será substituído por Paulo César Marinho, neto de Roberto Marinho, fundador da emissora. A mudança vai acontecer nos primeiros meses do ano que vem.

Sobre o planejamento para o próximo ano, a Rede Globo não planeja recuperar os direitos de transmissão da Fórmula 1. Nesse sentido, a exibição da competição deverá continuar na Band. A principal objetivo será recuperar a transmissão da Libertadores, que atualmente é exclusiva na TV aberta pelo SBT.

A emissora de Silvio Santos detém os direitos de transmissão da Copa Libertadores até o ano que vem. Nesse sentido, a Rede Globo só poderá exibir, novamente, a competição internacional a partir de 2023