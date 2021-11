Brasil x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Serie B no Bento Freitas. 21 de Novembro de 2021, Pelotas, RS, Brasil. Foto: Vitor Silva/Botafogo. .Imagem protegida pela Lei do Direito Autoral Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998. Sendo proibido qualquer uso comercial, remunerado e manipulacao/alteracao da obra.. - Vitor Silva/botafogo

Publicado 23/11/2021

O título da Série B conquistado pelo Botafogo é fruto de uma ação corajosa da diretoria do clube. Ao demitir Marcelo Chamusca e contratar Enderson Moreira, o time alvinegro mudou de cara e encaixou. O caneco é um prêmio por tudo o que foi feito dentro e fora de campo. Contra o Guarani, na última rodada, a torcida alvinegra, além de comemorar o acesso e o título, vai fazer uma festa daquelas!







ÚLTIMO TESTE

O Flamengo tem, digamos, um treino de luxo logo mais, contra o Grêmio, pelo Brasileirão. O time de Renato Gaúcho cresceu nos últimos jogos, apesar de ainda ser um time desequilibrado em alguns momentos das partidas.



Com a possibilidade de alguns lesionados entrarem em campo para ter ritmo de jogo, a tendência é de time completo no sábado, contra o Palmeiras. Mesmo com reservas, uma vitória é importante para dar ainda mais moral a equipe.







JOGO DE SEIS PONTOS

Com chances de encostar de vez no G-6 do Brasileirão, o Fluminense tem um jogo importantíssimo contra o Internacional, amanhã, no Maracanã. A quatro pontos do Bragantino e do Fortaleza, uma vitória faz com que o Flu encurte a distância – dependendo de tropeços dessas duas equipes – e abre quatro pontos justamente para o Inter.

Ciente da importância desse duelo, o tricolor ganhou moral com a última vitória e, agora, espera vencer a segunda seguida para embalar na reta final do campeonato.







REESTRUTURAÇÃO NECESSÁRIA

Ricardo Gomes

A diretoria do Vasco segue trabalhando para encontrar um novo CEO para, aí sim, encontrar um nome para comandar o time na próxima temporada. Alguns nomes começam a pipocar, como o do ex-treinador Ricardo Gomes, mas ainda não há nada definido.



Em momentos como esse, a cautela é fundamental para não errar em escolhas cruciais e que vão ditar o sucesso – ou não – da temporada. No entanto, o tempo está passando e a torcida já começa a cobrar nas redes sociais.