Arrascaeta está se preparando para jogar a final da Libertadores - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 19/11/2021 00:00

A decisão da comissão técnica do Flamengo de poupar jogadores até a final da Libertadores é a mais correta para o momento. Como alguns atletas vêm sofrendo com constantes lesões, o momento é de ter o máximo de cuidado possível — até porque só faltam oito dias para a decisão contra o Palmeiras. O departamento médico do Flamengo segue trabalhando para Arrascaeta, Pedro, Rodrigo Caio e Diego Alves retornarem até o dia 27 e há um otimismo interno para que isso aconteça. Os jogos no Sul, contra Grêmio e Internacional, servirão de laboratório para aqueles que puderem ter minutagem.

PERMANÊNCIA MAIS PRÓXIMA

A diretoria do Botafogo já está planejando a temporada de 2022 e a prioridade, neste momento, é pela manutenção do técnico Enderson Moreira e sua comissão técnica. O clube, inclusive, já abriu negociações com o comandante para sua permanência. Nunca é demais lembrar que, quando chegou, Enderson pegou o Botafogo na 14ª colocação e está muito próximo de dar um título inédito ao clube. Nada mais justo que sua permanência!

DO JEITO QUE COMEÇOU

Nino e Luccas Claro formam parceria na zaga desde a última temporada e estão prontos pra parar o Furacão - Lucas Merçon/Fluminense FC

Os resultados da rodada não mexeram em nada na tabela para os que lutam pelo G-6 do Brasileirão. As derrotas de Corinthians, Fortaleza, Inter e Fluminense e o empate do América-MG deixaram tudo, praticamente, do jeito que estava. Por isso, o Fluminense de Nino (foto) tem uma decisão no domingo, quando recebe o América-MG, no Maracanã. Afinal, as duas equipes brigam pelo mesmo objetivo.

CAPACIDADE TOTAL

A Conmbebol lutou e conseguiu fazer com que a final da Libertadores, entre Flamengo e Palmeiras, receba 100% da capacidade do Estádio Centenário, no Uruguai. Após a Secretaria de Saúde uruguaia liberar o palco do jogo em sua totalidade, as diretorias correm para comercializar cerca de dois mil ingressos para seus torcedores. Apesar dos baixos números de covid-19 no Uruguai, é curioso ver como a Conmebol tem poder por onde passa — foi assim no Brasil, na final da Libertadores do ano passado e durante a Copa América.