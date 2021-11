Momento no Vasco é de reestruturação no seu futebol - Daniel Castelo Branco

Publicado 18/11/2021 00:00

O processo de reestruturação do Vasco começou a partir do momento em que a diretoria do clube decidiu demitir Alexandre Pássaro e Fernando Diniz. Os torcedores, agora, se perguntam quando a direção vai buscar um novo diretor executivo e um novo treinador. Para isso, o presidente Jorge Salgado precisa, primeiro, definir quem será o vice-presidente de futebol. A partir disso, haverá um novo executivo e um novo treinador. O momento é de ter calma e sabedoria para não errar nas escolhas.





PRÓXIMO OBJETIVO

Depois do acesso, o Botafogo de Enderson Moreira (foto) mira o título da Série B. O Glorioso pode garantir o caneco no fim de semana: precisa vencer o Brasil de Pelotas, fora de casa, e torcer pelo tropeço do Coritiba contra o CSA, no Couto Pereira. Um ano que começou com dúvidas e críticas pode acabar com um título importante para a remontada do Botafogo, que merece todos os elogios pela excelente campanha na Série B.

PÚBLICO LIBERADO NO MONUMENTAL

Após a secretaria de saúde do Uruguai liberar 100% da capacidade do Estádio Centenário, em Montevidéu, que receberá a decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, no dia 27, as duas diretorias já trabalham nos bastidores para uma nova leva de venda de ingressos. A primeira leva para ambos os clubes foi de pouco mais de 9.000 bilhetes. A partir do novo decreto no Uruguai, esse número deve agora aumentar para cerca de 12.000 ingressos.

AFINAL, O VAR AJUDA OU ATRAPALHA?

Após toda rodada – seja ela do Brasileirão, Libertadores ou Eliminatórias – existe polêmicas em relação ao VAR. Seja uma marcação errada no campo não corrigida pelo árbitro vídeo, ou até mesmo uma ansiedade do arbitro de campo para marcar algum impedimento, quando, na verdade, deveria esperar o lance desenrolar.

O que falta é um bom preparo por parte dos árbitros tanto no campo, quanto na cabine do VAR. Não dá para um jogo ser interrompido diversas vezes por motivos discutíveis e, quando há real necessidade da intervenção de quem comanda a máquina, os olhos estarem fechados.

Quem perde somos nós!