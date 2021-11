Enderson Moreira está muito perto de festejar a vaga na Série A - Vitor_Silva/Botafogo

Publicado 09/11/2021 00:00

Praticamente assegurado na Série A de 2022, o Botafogo começa a fazer as contas para conquistar o título da Série B. Restando apenas quatro rodadas para o fim do campeonato, o Glorioso pode garantir o caneco no próximo fim de semana. Para isso, precisa de uma combinação de resultados. Se vencer a Ponte Preta na próxima quinta-feira e o Operário no domingo, combinado com duas derrotas do Coritiba, o time carioca pode ser campeão já na 36ª rodada. A fase do Botafogo é gloriosa!

HORA DO EMBALO

Fred - Lucas Mercon / Fluminense

O Fluminense de Fred (foto) tem um jogo fundamental logo mais, contra o Grêmio, pelo Brasileirão. Se vencer a equipe gaúcha, que não terá cinco titulares, o Tricolor carioca encosta de vez no G-6 do Brasileirão. Com 42 pontos e na oitava colocação, uma vitória pode deixar o Fluminense apenas a dois pontos do Corinthians, sexto colocado, e que tem uma missão ingrata na rodada — encara o líder Atlético-MG, em Belo Horizonte.

MUDANÇAS JÁ!

A vexatória campanha do Vasco na Série B do Brasileirão precisa ser avaliada com seriedade pela diretoria. Um elenco como o do Cruzmaltino, repleto de jogadores com nível de Série A, não pode dar adeus ao acesso restando quatro rodadas para o fim do campeonato. Quem mais sofre com tudo isso é o torcedor vascaíno, que nunca deixou de apoiar a equipe nem mesmo nos piores momentos do clube e, sem dúvida, não vai abandonar o time em mais um ano na Segunda Divisão.

PROBLEMA CRÔNICO

O futebol brasileiro é um celeiro de grandes jogadores, isso ninguém nega. Em quase todas as temporadas, alguma joia brasileira é vendida para o futebol europeu com uma expectativa muito alta. O problema é que são poucos os que conseguem se destacar no Velho Continente. O último exemplo é o meia Gerson. O ex-rubro-negro acumula partidas ruins pelo Olympique de Marselha, da França, e vem sendo substituído — e vaiado — constantemente. O Coringa não parece ter se adaptado ao futebol francês até o momento.